2.9 milyon metrekare arsa kurtuldu

Şeker fabrikalarıyla birlikte arsa ve arazilerin de satılmasına tepki ve şikayet gelince, 7 fabrikanın arazi büyüklüğü birden 2.9 milyon metrekare azaltıldı.

Hükümet şeker fabrikalarını değerli arsaları için değil üretimi sağlamak amacıyla satacağını açıkladı ancak ihale şartnamesine fabrikalarla birlikte satılacak uzun bir gayrimenkul listesi de eklendi. Ancak tepki ve şikayet gelince, 7 fabrikanın satılacak arazi büyüklüğü 2.9 milyon metrekare birden düşürüldü. Tepki olmasa, bu gayrimenkuller de firmaların eline geçecekti.

TEPKİ GELDİ

Hükümet kamunun elindeki 25 şeker fabrikasından 14'ünü arsa ve arazileriyle birlikte satışa çıkarınca kamuoyundan büyük bir tepki geldi. Endişeleri gidermek için birbiri ardına açıklama yapan bakanlar, fabrikalarla birlikte sadece üretim için gerekli gayrimenkullerin satılacağını söylediler. Ancak fabrikaların gizli ihale şartnameleri ortaya çıktıkça, satışa konan rantı yüksek gayrimenkuller de listeler halinde ortaya dökülmeye başladı.

Sadece yatırımcıların görebildiği gizli şartnamelerde fabrikalarla birlikte futbol sahaları, oteller ve misafirhaneler gibi üretimle hiçbir ilgisi olmayan milyonlarca metrekare gayrimenkulün satış listesinde yer almasına tepki geldi. Özelleştirme İdaresi, şikayetler üzerine 14 fabrikadan 10'unun ihale şartnamesini zeyilnamelerle yenileyip birçok gayrimenkulü satış listesinden çıkardı.

LİSTEDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Burdur, Elbistan, Yozgat ve Turhal dışındaki 10 fabrikanın satılacak arsa ve arazisinin miktarı düşürüldü. Ilgın, Çorum, Erzincan, Alpullu, Afyon, Bor ve Kırşehir fabrikalarının satışa çıkarılan toplam 10 milyon 410 bin metrekare arsası zeyilnamelerle 7 milyon 487 bine indirildi. Böylece 2 milyon 922 bin metrekare arsa ve arazi satıştan çıkarıldı, kamunun elinde kaldı. Erzurum, Kastamonu ve Muş fabrikalarının satılacak arsa listesi de azaltıldı, ancak ne kadar arazinin satıştan çıkarıldığı henüz bilinmiyor.

En fazla arazi Bor'daydı

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, son anda satış listesinden çıkarılan en fazla gayrimenkul 1 milyon 26 bin metrekareyle Bor Şeker Fabrikası'na ait. Bor'un 2 milyon 434 bin metrekarelik satılacak arsa miktarı zeyilname ile 1 milyon 408 bin metrekareye düşürüldü. Erzincan'ın 618 bin, Ilgın'ın 391 bin, Kırşehir'in 321 bin, Afyon'un 261 bin ve Çorum'un 229 bin metrekare arsası kurtuldu. Şartnamenin zeyilnamelerle değiştirilmesi nedeniyle ihalelerin iptalinin istenebileceği belirtilirken fabrikaları alanların ise daha sonra dava açıp iptal edilen arsaları geri isteyebilecekleri ifade ediliyor.