20 bin ton civarında un Irak sınırında bekliyor

Dicle Un Sanayicileri Derneği (DUNSAD) Başkanı Veysi Duyan, Türkiye'nin dahili işleme rejimi dışında gerçekleşen un ihracatını kısıtlamasının ardından Türkiye Irak sınırında, Irak'a geçiş için yaklaşık 20,000-25,000 ton unun beklediğini söyledi.

Dâhilde İşleme Rejimi dışındaki un ihracatına geçen hafta sınırlama getirilirken, geçici düzenleme un ihracatının yüzde 1’ini sınırlıyor. Geçici olan düzenleme fiyat istikrarı sağlandıktan sonra sona erdirilecek.

Duyan Reuters’a yaptığı açıklamada, sektörün buna hazır olmadığını belirterek, “… Gümrüğü yapılmış, hiçbir yasal dayanağı olmamasına rağmen, çıkışa hazır olup, yola çıkan ürünler en son çıkış noktalarında durduruldu” dedi.

Unların Habur sınır kapısında bekletildiğini ifade eden Duyan, 20,000-25,000 ton unla 1,000’e yakın aracın sınırda kaldığını söyledi.

Duyan, yasağın 5 Eylül’den itibaren getirildiğini, 6 Eylül’den itibaren de kamuoyu ile paylaşıldığını belirterek, ancak ayın 5’inde getirilen yasaktan önce işlemleri tamamlanmış unların da kapılarda bekletildiğinin altını çizdi.

Un fiyatları yükselmesin diye çalıştıklarını da ifade eden Duyan, “İçeride un fiyatları yükselmesin diye, 9 bölgeden 5 milyon çuval un da taahhüt ettik… Un çuval fiyatı 175 TL’ye çıktı diye spekülasyon yaptılar, bunun yasal dayanağı yok. Bizim bölgede un çuval fiyatı 90-95 TL” dedi.

REUTERS