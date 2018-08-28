20 ilde dev satış! Cami arsaları da satılıyor…

Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20 ilde toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa TOKİ tarafından açık arttırma yöntemiyle satışa sunuluyor. TOKİ’nin satışa çıkardığı araziler arasında cami arsalarının da bulunduğu bildirildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede ‘’TOKİ tarafından satılacak 176 arsa arasında, cami arsası, tarım arazileri ve imarlı alanlar da var’’ dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Daha önce AKP'li belediyelerin, İzmir'de Kozbeyli, İstanbul'da Amine Hatun, Alvarlızade, Bağlarbaşı, Bahçelievler camilerini, Malatya'da Hal Camisini, Trabzon'da Zeytinlik Camisini, Denizli'de Çaybaşı ve İbadullah camilerini ve Çankırı'da da 32 yıllık bir camiyi sattığı ve devrettiği bilinmektedir. Bu kamu arazileri, Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik kriz nedeniyle mi satışa çıkartılmıştır? Ekonomik krizden, cami arazilerinin de içinde olduğu kamuya ait alanların satışıyla mı çıkılacaktır?” sorusunu yöneltti.

1 MİLYON 884 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20 ilde toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa TOKİ tarafından açık arttırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Muhammen bedeli 974 milyon lira olan arsalar arasında daha önce askeri alan olarak kullanılan arazilerin de bulunduğu bildirildi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Ekonomik krizi toprak satarak aşacağını zanneden mirasyedi bir anlayışla karşı karşıyayız'' dedi. ‘'Kocaeli'de vatandaşın nefes aldığı yeşil alanlar da satış kapsamında'' diyen Tarhan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘'TOKİ eliyle Gebze ve Darıca Askeri Kışlalarının da satılacağı gündeme geldi. Bu alanlar, halkın nefes aldığı yeşil alanlardır. Kamuoyu baskısı ve oluşan ortak muhalefetle bu yanlıştan vazgeçenler şimdi de Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma alanlarıyla, Dilovası’ndaki diğer tarım niteliğinde imarlı arsaları da satışa sunuyorlar. Satarak değil üreterek kaynak yaratılmalıdır. İktidar ülkeyi sürüklediği ekonomik buhrandan kurtulmanın yollarını arıyor. Özelleştirme adı altında Türkiye'nin üretim yapan bütün fabrikaları ve ağır sanayi kuruluşları satıldı. Limanlar, madenler, bankalar her şey yabancı sermayenin eline geçti ve üretmeden tüketen, elde ettiği geliri betona yatıran bir Türkiye yaratıldı.''