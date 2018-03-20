20 Mart güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları ne oldu?

Vatandaşlar son dakika güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarında son dönemlerde dalgalı bir seyir hakim...Düğün mevsiminin yaklaşması nedeniyle altın almak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında çeyrek altın ne kadar oldu sorusu geliyor. Öte yandan yatırımcılar da araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizden 20 Mart Salı güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Altın fiyatlarında son durum ne? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 165,60 lira oldu. Altın fiyatları zaman zaman gündemin de etkisi ile bir yükseliyor bir alçalıyor. Atının dalgalı seyri nedeniyle internet üzerinden bugün çeyrek ve gram altın ne kadar sorusunun cevabı araştırılıyor.

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 165,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 165,60 liradan, bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 108 liradan, 151 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 155 liradan, bin 65 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 86 liradan, 533 liradan alınan Yarım Ziynet 543 liradan ve 267 liradan alınan Çeyrek Ziynet 272 liradan satılıyor. (İHA)

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.