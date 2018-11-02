2017 yılında en çok vergi ödeyenler belli oldu!

Türkiye'de en fazla gelir vergisi tahakkuk eden kişi ve kurumlar açıklandı. Enka Holding'in kurucusu vefat eden iş insanı Şarık Tara 53 milyon 583 bin TL ile şahıslar bazında birinci oldu. Şirket bazında Merkez Bankası vergi rekortmeni oldu. Bankaya 3 milyar 91 milyon 367 bin TL ile kurumlar vergisi tahakkuk etti.

En fazla vergi beyan eden kurum TCMB olurken, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası ilk 5 sırayı oluşturdu. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2016) göre, beyan edilen matrah toplamında % 19,08 tahakkuk eden vergi toplamında % 21,14 oranında artış gerçekleşti. 2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2016) göre, beyan edilen matrah toplamında % 29,41 tahakkuk eden vergi toplamında % 28,75 oranında artış gerçekleşti.

EN FAZLA GELİR TAHAKKUK EDENLERİN TAM LİSTESİ

EN FAZLA REKORTMEN İSTANBUL’DA

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı Mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir. Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı İstanbul (87), Ankara (4), Gaziantep (4), Bursa (2), İzmir (1), Eskişehir (1) ve Burdur (1) olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 22 bin 182 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 5 bin 919 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.”

2016 yılında Acun Ilıcalı Vergi Rekotmenleri listesinde 7 milyon 230 bin TL ile 36. sırada yer alırken, 2017 yılında 7 milyon 977 bin 843 TL ile 42. sıraya geriledi. Cem Yılmaz’ın 2016 yılında 4 milyon 712 bin 274 lira ile 89. sırada yer alırken 2017 yılında ilk 100 listesinde isimleri yer almadı.