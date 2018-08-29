2017’de en fazla Türkiye’de arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) son ‘Uluslararası Turizm Trendleri 2017 Raporu’ yayınlandı. Raporda uluslararası turist sayısında geçtiğimiz yıl rekor kırıldığı ifade edildi. Rapora göre 2017 yılında turist sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu. Türkiye, turizm gelirlerinde ise ilk ona giremedi.

Rapora göre 2017 yılında 1 milyar 323 milyon kişi başka ülkeleri ziyaret etti. 2010 yılından günümüze turist sayısının ilk kez ciddi oranlarda yükseldiği kaydedildi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre 2017 yılında uluslararası turizm gelirlerde toplamı 1 milyon 340 bin dolara ulaştı. Amerika kıtasını 209 milyon, Avrupa'yı 671 milyon, Asya ve Pasifik'i 323 milyon, Afrika'yı 63 milyon, Ortadoğu'yu 58 milyon turist ziyaret etti. Bölgelere göre turizm geliri ise şöyle sıralandı:

2017 yılında uluslararası turist sayısında bir önceki yıla göre yüz 6,8 artış kaydedildi. Dünyada 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından turist sayısında 2017 yılında patlama yaşandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu geçtiğimiz yıllarda özellikle güvenlik endişesiyle azalan turist sayısının geçtiğimiz yıl normal seyrine döndüğünü belirtti. 2016 yılına göre, 2017 yılında uluslararası turist sayısının 86 milyon kişi daha arttığı kaydedildi.

Raporda uluslararası turizmde büyümeyi küresel ekonominin körüklediği yükselen güçlü talep sonucunda turist sayısı ve harcamalarında ciddi bir artış meydana geldiği kaydedildi.

TÜRKİYE EN YAKIN RAKİBİNİ İKİYE KATLADI

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre 2017 yılında bir önceki yıla göre turist sayısında en fazla artış yüzde 24,1 oranıyla Türkiye'de kaydedildi. 2016 yılında en fazla ziyaret edilen ülkeler listesinin 10'uncu sırasında bulunan Türkiye iki basamak yükselerek 8'inci sıraya yerleşti. 2017 yılında turist sayısında artışta ikinci sırada yüzde 12 ile Meksika, üçüncü sırada yüzde 11,2 oranıyla İtalya'da kaydedildi.Türkiye, 2017 yılında turist sayısındaki rekor artış oranıyla en yakın rakiplerini ikiye katladı. Turist sayısındaki artış oranı iki basamak yükselen Türkiye, turizm gelirlerinde ise ilk ona giremedi.

2017 yılında ABD'ye gelen turist sayısı ise 2016 yılına göre yüzde 3,8 oranında azaldı. Ziyaret eden turist sayısının azalmasına rağmen ABD, 2017 yılında turizmden elde ettiği 210 milyarlık dolarlık turizmden en fazla kazanan ülke oldu.