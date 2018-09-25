2017’de siber saldırıların yüzde 87’si engellendi

Accenture Security Türkiye Yönetici Ortağı Uğur Karakaya, 2017’de hedefli siber saldırıların yüzde 87’sinin önlendiğini açıkladı.

15 ülkede 19’u aşkın sektörde, yıllık 1 milyar dolar ve üstü gelir elde eden şirketlerin 4.600 karar verici siber güvenlik sorumlusu ile görüşen Accenture'ın hazırladığı “2018 Siber Dayanıklılık Raporu” na göre özel kurumlar yılda en az 30 adet siber güvenlik tehdidine maruz kalıyor ama bu siber saldırıların yüzde 87’sini de önleyebiliyor.

Accenture Security Türkiye Yönetici Ortağı Uğur Karakaya, “Geçtiğimiz dönemde güvenlik alanında yapılan yatırımların da karşılıklarının alınmaya başladığı görülüyor. Hedefli siber saldırı sayısının geçen seneye göre iki katına çıkmasına rağmen, kurumlar siber dayanıklılıklarını güçlendirmekte ve yoğun baskı altında daha iyi performans göstermekteler. Bununla birlikte yapılması gereken daha çok iş var. Siber dayanıklılığın faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için, yatırım kapasitesini de kullanarak kazanılan bu ivmenin üzerine bir şeyler ekleme zamanı geldi. Accenture'ın araştırması, kurum liderlerinin siber saldırılara karşı sadece açıklarını kapatmalarına değil aynı zamanda önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde kurumlarını dönüşüme sokup, güvenlik konusunu kurumun kültürüne işlemelerine de yardımcı olabilecek beş adımı ortaya koymaktadır” dedi.