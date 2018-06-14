2018 askerlik borçlanması ne kadar oldu?

Erkeklerin silah altında ya da yedek subay okullarında geçirdikleri süreyi SGK’dan daha erken emekli olmak amacı ile askerlik borçlanması yapmaktadır. Peki askerlik borçlanması ne kadar oldu. Merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

SGK’dan erken emekli olabilmek için erkekler askerlik sürelerini borçlanabilmekte. En fazla askerlik süresi kadar olan askerlik borçlanması için ödenecek en düşük ve en yüksek günlük borçlanma tutarları ne kadar? Tüm detaylar haberimizde…

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlaması, sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er veya erbaş olarak silah altında veya Yedek Subay Okulu'nda geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı talepte bulunmaları ile borçlandırılmasıdır. Askerlik yapmayanlar, askerlikten muaf tutulanlar askerlik borçlanması yapamazlar. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA PRİM ORANI NEDİR?

2018 Askerlik Borçlanması Tutarı borçlanma alt sınırı prime esas kazancın alt sınırının uygulamada asgari ücretle prime esas kazancın alt sınırı eşitlenmesi nedeniyle asgari ücretin %32′ sidir. Üst sınırı ise prime esas kazancın (asgari ücretin) 6,5 katının %32’sidir.

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2018 ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

– 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası günlük en düşük (asgari) askerlik borçlanması tutarı: 21,65 TL

– 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası günlük en yüksek (azami) askerlik borçlanması tutarı: 162,36 TL

SÜRELERE GÖRE ASKERLİK BORÇLANMA MİKTARLARI

30 gün askerlik yapmış (1 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 2018’de 649.50 TL öder.

360 gün askerlik yapmış (12 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 2018’de 7.794 TL öder.

400 gün askerlik yapmış olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 2018’de 8.660 TL öder.

540 gün askerlik yapmış (18 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 2018’de 11.691 TL öder.

600 gün askerlik yapmış (20 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 2018’de 12.990,00 TL öder.

720 gün askerlik yapmış (24 ay) olan bir sigortalı askerlik sürelerinin tamamını asgari en düşük tutardan borçlanmak isterse 2018’de 15.588 TL öder.

Askerlik borçlanmasına taksit imkanı bulunmuyor. SGK tarafından borçlanma tahakkuk belgesinin size tebliğinden sonra en geç 1 ay içerisinde borç tutarını tek seferde ve peşin olarak yatırmanız gerekiyor.