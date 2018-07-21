2018 Emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek? SGK’dan beklenen açıklama geldi

Emeklilerin günlerdir merak ettiği sorunun cevabı belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin ne zaman yatacağını açıkladı. Peki emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek? İşte emeklileri ilgilendiren SGK açıklaması...

2018 Emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı. SGK’dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, “Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır” denildi.

Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL olarak belirlendi. (İHA)

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KURBAN BAYRAMI’NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE

Kurban Bayramı'nda emeklilere bin lira ikramiye verilecek. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanacak. Emekli aylığı hesaplara ne zaman yatacak sorusu ise henüz yanıtlanmadı.