2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama…

İşveren tarafından iş akdi sona erdirilen kimselere devlet tarafından ödenen işsizlik maaşını alabilmek için bazı koşulların sağlanmış olması gereklidir. İşte işsizlik maaşı başvurusunun nasıl yapıldığını, şartlarını, hesaplamasını kısaca İŞKUR işsizlik maaşıyla ilgili merak edilenleri sizin için derledik…

İşsiz kalmak çalışanların en büyük korkusu. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır. Devlet, işveren tarafından iş akdininin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara, yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar. Şimdi, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? Cevaplarını birlikte öğrenelim…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR(2018)

2018 ocak ayında asgari ücrete gelen zamların ardından artan işsizlik maaşları, son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanıyor. 2018 yılı işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 lira, en yüksek miktarı ise bin 623 lira olarak belirlendi.

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İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARIİşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartların Kanunda tanımlanması şu şekildedir;– Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler. Ancak, ‘haklı fesih' tanımına giren bazı özel durumlar hariç. (Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri haklı fesih kapsamına giriyor.) Bunların dışında, askerlik durumu nedeniyle (mecburi bir sebep olduğundan) işten ayrılanlar, terhis sonrasında işsizlik maaşı almaya da hak kazanılabiliyor.

– Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalıştığınız iş yerinde hizmet akdiniz feshedildiyse, fesih tarihinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine kimlik fotokopinizle birlikte başvurmanız gerekir. Başvuru, İŞKUR'un ilgili birimine şahsen veya internet ortamında www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler(önüne geçilmesi elde olmayan, istencin dışında oluşan durum) dışında 30 günlük sürede başvurulmaması halinde, gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Başvurunuzun durumuyla ilgili bütün detayları İŞKUR ve e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

İşsizlik maaşı ödenmesinde esas olan şey prim günü sayısı ve primlerin ödenmiş olmasıdır. İşsiz kaldığınız tarihten 30 gün içinde başvuru yapmazsanız bu hakkınızı kaybedersiniz.

İşsizlik maaşı hesabı ise şu şekilde hesaplanır; işçinin son 4 aylık bürüt maaşlarının ortalamasının bir günlük ücrete karşılık gelen miktarının %40'ı. Bu tutar 30 günle çarpılarak işsizlik ödeneği aylık tutarı belirlenir. Ancak bu tutar geçerli olan asgari ücretin %80'ini geçemez.



İŞSİZLİK MAAŞINI NE KADAR SÜREYLE ALABİLİRSİNİZ?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay), 900 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay) ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.