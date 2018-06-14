2018 Ramazan Bayramı’nda otoyollar, köprüler ücretsiz mi? Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi?

Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşlar köprülerin ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi. Fakat işletmesi özel sektörün elinde olan ve bayramda ücretsiz olmayan köprülerimiz de var. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum” dedi.

ÜCRETLİ OLANLAR DA VAR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçişlerde ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü buraların işletmesi özel sektörün elinde bulunuyor. Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinden geçiş ücretleri şöyle:

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri ise otomobiller için 19,20 TL, minibüsler için ise 28,80TL olarak belirlenmiş durumda.

HAZİNE GARANTİSİ VAR

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprü’lerinde hazine garantisi bulunuyor. Yani devletin saptadığı günlük araç garantisinden daha az araç geçtiği zaman zararı hazine yani vatandaş karşılıyor. Gerek Osmangazi Köprüsü gerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerek Avrasya Tüneli her gün on binlerce lira zarar ediyor. Fatura vatandaşa çıkıyor.