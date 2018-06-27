2018 Vergi borçları yapılandırma: Hangi borçlar yapılandırılacak?

Vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar birçok soruyu merak ediyor. 31 Temmuz 2018'e kadar devam edecek olan yapılandırmada hangi borçlara yapılandırma imkanı getiriliyor. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

31 Mart 2018 tarihine kadarki tüm borçlar yeniden yapılandırılıyor. İmkândan yararlanacak olanların geçmişten gelen gecikme zammı ve gecikme faizleri de silinecek. Peki hangi borçlar yapılandırılacak? Yapılandırma ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile:

– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim,

– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

31 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURU YAPILMALI

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan alacakları ödemek isteyen borçluların, 31 Temmuz'a kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurması gerekecek.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçlar için, bağlı bulunulan vergi dairesi yanında, posta yoluyla, www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

TOPLAM BORÇ NASIL ÖDENECEK?

Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

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