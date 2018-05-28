2018’de sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin maaşları ne kadar?

Diğer kamu görevlilerine olduğu gibi Öğretmen maaşlarına da 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak %5,69 oranında (enflasyon farkı dahil) artış yapıldı. İşte sözleşmeli ve kadrolu öğretmen maaşları...

2018 Ocak itibariyle sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen maaşları, Hükümet ve memur sendikaları temsilcileri arasında yürütülen memur maaş zammı görüşmelerinin ardından belli oldu. 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olan sözleşmeli ve kadrolu öğretmen maaşları ile ilgili merak ettiklerinizi haberimizden öğrenebilirsiniz…

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda; 2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

2018 Ocak öğretmen maaşları aşağıdaki gibidir

Derece Hizmet yılı Aylık Net Maaş

1/4 27 3527 TL

1/3 26 3526 TL

1/2 25 3520 TL

1/1 24 3508 TL

2/3 23 3441 TL

2/2 22 3436 TL

2/1 21 3429 TL

3/3 20 3383 TL

3/2 19 3363 TL

3/1 18 3357 TL

4/3 17 3317 TL

4/2 16 3313 TL

4/1 15 3309 TL

5/3 14 3187 TL

5/2 13 3184 TL

5/1 12 3180 TL

6/3 11 3148 TL

6/2 10 3142 TL

6/1 9 3139 TL

7/3 8 3114 TL

7/2 7 3112 TL

7/1 6 3108 TL

8/3 5 3102 TL

8/2 4 3099 TL

8/1 3 3061 TL

9/3 2 3024 TL

9/2 1 3021 TL

9/1 0 3019 TL

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2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ücretli öğretmenlerin (sözleşmeli) ek ders ücretlerine 2018 yılında ilk 6 ayı için %4 oranında zam yapıldı. Enflasyon oranının %5,69 olarak açıklanmasının ardından da ücretlere ilave 1.69 oranında da zam ilave edilerek, toplam zam %5,69'a ulaştı. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, ek ders üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılmaktadır.

120 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL

132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL

Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlar da ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.