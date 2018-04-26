2018’in ilk çeyreğinde Akbank’tan Türkiye ekonomisine destek

Akbank ekonomiye uygun koşullarda finansman sağlamayı sürdürüyor Akbank’ın 2018 yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Bankacılık sektörü, ekonomimizin en güçlü destekçilerinden bir tanesi. Biz de Akbank olarak yetmiş yıldır istikrar ve güvene dayalı bankacılık anlayışımızla, ciddiyet ve disiplinimizle ekonomimize desteğimizi sürdürdük. Bu dönemde etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemiz, sağlıklı büyüme performansımız da her zamanki gibi bizi ayrıştıran özelliklerimiz arasında yer aldı” dedi.

Binbaşgil, “2018'in ilk üç ayında aktiflerimiz 348 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatımızı da yüzde 4,8 artırarak 211 milyar TL'nin üzerine çıkardık. Bankamız, bu dönemde 2 milyar 176 milyon TL brüt karından 482 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon TL net konsolide kar elde etti. 225 milyar TL'sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 278 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar seviyesine ulaştı” dedi.

“TAKİPTEKİ KREDİ ORANIMIZ SAĞLIKLI BÜYÜMEMİZİN GÖSTERGESİ”

Aktif kalitesinin bankanın önemli öncelikleri arasındaki yerini koruduğunu dile getiren Binbaşgil, “Takipteki kredi oranımız bu dönemde yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti. Sektör ortalamasının altında olan bu oran, sağlıklı, nitelikli ve disiplinli büyüme performansımızın bir göstergesi. Yılın ilk üç ayı sonunda krediler için ayırdığımız karşılıklar, donuk alacaklarımızın üzerinde, yüzde 154 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

“EKONOMİMİZE YURTDIŞINDAN İYİ KOŞULLARDA FİNANSMAN SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Akbank'ın Türkiye ekonomisi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürmek için yurtdışından iyi koşullarda yurtdışı finansman sağladığını belirten Binbaşgil, “Güçlü mali yapısı ve kaynaklarıyla Akbank, geçtiğimiz çeyrek uluslararası piyasalardan 400 milyon dolar sermaye benzeri tahvil, 1,2 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi, 795 milyon dolar seküritizasyon finansmanı olmak üzere yurtdışından toplamda USD 2,4 milyar tutarında finansman sağladı. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu. Akbank'ın yurtdışı borçlanmadaki uzmanlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu iki işlem, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemli” dedi.

“7. KEZ TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ BANKA MARKASIYIZ”

Binbaşgil, Akbank'ın kurulduğu günden beri en önemli sorumluluğunun müşterilerinin güvenini ve memnuniyetini sürdürmek olduğunu belirterek, “Bankamızın kuruluşunun 70. yıldönümünü kutladığımız bu önemli yılda, Brand Finance tarafından 7. kez üst üste Türkiye'nin En Değerli Banka Markası olduk. Bu istikrarlı performans, sürdürülebilir başarı vizyonumuzun bir göstergesi. Geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunma arzusuyla, sektörümüzde önemli bir kilometre taşı olacak yeni şube modelimizi de bu yıl hayata geçirdik. Bu yeni şube modelimizin hem müşteri memnuniyetine hem de rakamlarımıza yansıdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bankamızın ve ülkemizin geleceği için inovasyon çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli süreçte en önemli değerimiz, Türkiye'nin en nitelikli bankacıları olan Akbanklılar olacak; böylesine başarılı ve motivasyonu yüksek bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza yüksek performansları için teşekkür ediyorum” dedi.