2019 Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücretlinin beklentisi…

Asgari ücretliler merakla ay sonunu bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak net açıklama milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelerini sürdürüyor. Peki yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Asgari ücret pazarlığı devam ediyor! Artan enflasyonun altında ezilen asgari ücretliler ay sonunu zor getiriyor. Muhalefet partileri, sendikalar ve işçiler tarafından yeni belirlenecek asgari ücret için çeşitli rakamlar dile getirilse de beklenti yeni asgari ücretin en az 2 bin lira olması yönünde…Asgari ücrete yapılacak zam miktarının 31 Aralık’ta açıklanması bekleniyor. İşte 2019 yeni asgari ücret ile ilgili gelişmeler…

KILIÇDAROĞLU: 2 BİN 200 LİRANIN ALTINI KABUL ETMİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”CHP’li belediyelerde ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019 itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Mart seçimlerinden sonra yeni bir belediyeyi de kazanırsak Ocak ile Mart ayları arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. 2 bin 200 TL’nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

TÜRK-İŞ: BİR KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 2 BİN 338 LİRA

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat, komisyonun kendi saygınlığına yakışır bir çalışma yaptığını kaydetti. Asgari ücretli çalışanların büyük beklentileri ve bir an önce sonuçlanması yönünde beklentileri olduğunu ifade eden Irgat, “Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. TÜRK-İŞ olarak veriler niteliği doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 338 TL olduğunu açıklamıştık. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının da bin 943 TL olduğunu da açıkladık. 6 bin 300 küsür TL de yoksulluk sınırı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK raporunu açıklayacak, zaten TÜRK-İŞ’in açıklamasıyla TÜİK hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

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