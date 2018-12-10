Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler…

Milyonlarca çalışan heyecanla 2019 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Asgari ücrete yapılacak zammın belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Sendikalar ve muhalefet tarafından çeşitli rakamlar belirtiliyor . Hükümet kanadından da konu ile ilgili açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde ve CHP'nin kazanacağı belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak." dedi. Peki 2019 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. 2019 yılında asgari ücrete yapılacak zam miktarı 31 Aralık’ta açıklanacak. Zaten kıt kanaat geçinen asgari ücretliler artan enflasyonla da mücadele ediyor. CHP, asgari ücretin 2 bin 200 lira olması gerektiğini savunurken sendikalardan gelen talep 2 bin 800 lira. İşte 2019 asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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BAKAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk “Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.2018 ASGARİ ÜCRETİ 1603 LİRAAsgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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ASGARİ ÜCRETLİ NASIL GEÇİNİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına ilk kez katılan kadın işçi Gülden Görmez, evinin kapılarını basın mensuplarına açtı.Yeni asgari ücreti belirleyecek komisyonda ilk toplantısında yer alan asgari ücretli iki çocuk annesi Gülden Görmez, gün içerisinde yaptıklarını basın mensuplarına aktardı. Evinin mutfağında girip yemek yapan, odalarını temizleyen Görmez, yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Görmez, “Doğalgazı 15 gün önce yakmaya başladım. Bu 15 günlük bir fatura. 150 lira gelmiş. 850 lira kira ödedim. Bin lira yaptı. Şimdi kredi taksitim var. 650 lira. Onu ödeyeceğim. Bin 650 lira yapıyor.

“FATURALARIMI KREDİ KARTIMLA ÖDÜYORUM”

“Ben yol ve yemek ücreti alıyorum, ama işyerinde yemek yiyorum. Çalışma saati içerisinde yemek yemek zorundayım. Para zaten oraya gidiyor. Yol parası da zaten yola gidiyor. Bin 603 liradan ayda elimde 3 lira kalıyor. Kredi ve kiraya gidiyor para. Bu faturaları kredi kartlarımdan ödüyorum. Diğer kartım müsaitse oradan çekip onun asgarisini, oradan çekip diğerinin asgarisini yatırarak böyle yürüyor. Bu krediyi de onun için çektim zaten. Çünkü kredi kartlarım doluydu, artık dönmüyordu. Kredi çekip en azından biraz rahatlayayım istedim. Kriz yönetimi gibi. İyi mi oldu? Hayır iyi olmadı. Şimdi 650 lira hem kredimi ödüyorum, hem de kredi kartımı kullanmaya devam etmek zorunda kalıyorum. Bunu da orada dile getirdim” dedi.

İkinci toplantı da kendisini göz önünde bulundurmalarını isteyen Görmez, “Çünkü bir tek bu durumda olan ben değilim. Ben herkesin sesi olarak oradaydım. Birçok asgari ücretli de bu şekilde geçiniyor. Kredi kartı olmayan da var, kredi alamayan da var, sadece o parayla döndürmeye çalışan var. İnsanlar çocuklarını okutamıyor. Bırakın okul masraflarını, bu para yetmiyor bile. Servis tutmak zorunda kalıyorlar, okul için başka ihtiyaçlar oluyor. Yani olmuyor, gitmiyor artık” diye konuştu.Görmez şöyle devam etti:

“Bugünkü yemeğimiz makarna? Daha ne anlatayım ki? Anlatacak bir şey yok. Aslında herkes farkında. Asgari ücretlinin ne kadar sıkıntı çektiğinin herkes bilincinde. Bu sefer farklı bir yerden bakarlarsa bizim sıkıntılarımızı daha iyi anlarlar diye düşündük. İnşallah bu sene güzel olacak diye umut ediyorum. O artık onların duyarlılığına, gerçekten bizi anlayıp anlamadıklarına bağlı. İnşallah 2 bin üstü ve enflasyon oranının maaşa yansımasını istiyoruz. Enflasyon rakamları çok yüksek şu an.”

“Böyle olursa belki biraz iyi olur. Tabii bu yine eksik, ama en azından nefes alabiliriz. En azından çocuğa bugün makarna değil de canı istediği bir şey alabilirim belki. İki oğlum var. Büyük oğlum Balıkesir'de üniversite okuyor. Küçük oğlum da liseyi terk etti. Şimdi onu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir proje var, oraya yazdırdık. Başarılı olursa hem dışarıdan liseyi bitirecek, hem de aşçılık diploması alacak” şeklinde konuştu.

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