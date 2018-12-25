2019 Emekli maaşı zammı kaç TL olacak?

Milyonlarca emekli yeni yılda emekli maaşına yapılacak zam tutarını merak ediyor. Son enflasyon verilerine göre emeklilere ve memurlara yapılacak zam tutarı netleşecek. 13 milyon SSK ve BAĞKUR emeklisinin gözü kulağı 2019 zammında... İşte 2019 emekli zam oranı tahminleri...

Yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre emeklilerin ve memurların maaşlarına zam yapılıyor. Aralık ayında açıklanması beklenen enflasyona göre maaşlara yapılacak zam oranı kesinlik kazanacak. Kasım ayında 5 aylık enflasyon yüzde 10.6’ya gerilemişti. Aralık ayında da enflasyonun eksi çıkması halinde yıl başında milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı daha da aşağı düşecek.Uzmanların tahminlerine göre Ocak ayında emekli maaşına yüzde 10 oranında zam yapılması bekleniyor.

2019 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

SSK ve BAĞ-KUR’luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLER NELER?

– İlaç katılım payı:

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için…3 (üç) TL,

– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….…1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

– Tıbbi malzeme katılım payı:

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.

– Muayene katılım payı:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında…5 TL

– Özel sağlık hizmeti sunucularında …….12 TL

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

– İcra takibiyle haciz:

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/4'ü oranında kesinti yapılır).

– Yersiz ödemeler:

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklinin gelir ya da aylığından her ay %25’ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan SSK'lı kadınların yaştan emekli olabilmesi için 58 yaş 3600 günü, erkeklerin de 60 yaş ve 3600 günü tamamlamaları gerekiyor.

8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası ile 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi bulunan kadınların SSK yaştan emekli olabilmesi için 58 yaş, 25 yıllık sigortalılık süresi, 4500 günü tamamlaması gerekiyor. Erkeklerin ise 60 yaş 4500 gün ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlaması şart.