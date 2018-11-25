2019 Emekli ve memur zammı | Yeni yılda maaşlara ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca vatandaş 2019 Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak ediyor. Memur ve memur emeklileri ocak-temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alacak. Peki bu durumda Ocak 2019 emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte 2019 memur ve emekli maaşlarına ilişkin tahminler...

Son zamanlarda Türkiye ekonomisinde baş gösteren kriz vatandaşları endişelendiriyor. Enflasyonun sürekli artması maaşları marketlerde eritmeye neden oluyor. Haliyle emekliler ve memurlar Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak ediyor. Buna göre tahminen 2019 Ocak ayında memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilave olarak yüzde 12.5 civarında enflasyon farkı alacak. İşte tahmini 2019 Ocak zam oranları…

2019 OCAK AYINDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak.

ENFLASYON FARKI İÇİN YIL SONU BEKLENMEMELİ!

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, 2018 yılı Ekim ayı enflasyon verisinin yüzde 2,67 olarak gerçekleşmesi sonucunda; 2018 yılı ikinci altı aylık döneminin ilk dört ayında yüzde 12,26 seviyesinde bir enflasyon verisi oluşurken 2018 Ocak-Ekim dönemi enflasyonu yüzde 22,56’ya, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24’e yükselmiş olduğu belirtilerek, “Biri diğerini gerçekleştiren iki hedef;

Emek Kesimini Güçlendirmek ve Enflasyonu Düşürmek 2018 yıllık enflasyon verisinin kesinleşmesi için kalan iki aylık süreye rağmen ortaya çıkan tablo, Yeni Ekonomik Programda ortaya konan 2018 yılsonu enflasyon hedefinin üzerinde bir sonucun, ihtimal olmaktan çıkıp kesinleşme noktasına ulaştığını işaret etmektedir. Enflasyonla mücadele kapsamında Yeni Ekonomik Program’da ortaya konan irade ile “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” başlığıyla hayata geçirilen soyut uygulamaların enflasyonda aşağı yönlü hareketlik üreteceğine ilişkin umutları korumanın, enflasyonla mücadelede en önemli eşiklerden biri olduğuna inanıyoruz.

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Bu itibarla, enflasyonun yüksek seyretmesine bağlı olarak yaşanan mağduriyetleri ve buna dayalı memnuniyetsizlikleri gidermek; “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında değerlendirilmesi gereken sürekli eylemler arasında kabul edilmelidir. Siyasi irade ve ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele kararlılığı ile toplumsal kesimleri enflasyona karşı koruma sorumluluğunu birlikte ele almalı; aile bütçelerinin gider tarafındaki yükselmeyi engellemeye dönük fiyat artışlarını frenleme çabalarının yanında aile bütçelerinin gelir tarafındaki tutarları yükseltme amacıyla maaş ve ücret artışları için gaza basma hamlelerini de hayata geçirmelidir” denildi.İLGİLİ HABER Emeklinin zammı Cumhurbaşkanına endekslensin