2019 Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım…

Yeni yıla sayılı günler kala geçim derdine düşen vatandaşlar yeni yılda yapılacak zamları merakla bekliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak uzmanların yaptığı tahminler ve emeklileri ilgilendiren diğer ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte 2019 emekli maaşı zammı ile ilgili gelişmeler...

Emekliler dört gözle 2019 emekli zammına ilişkin resmi açıklamayı bekliyor. Son bir yılda Türkiye’nin içine girdiği ekonomik kriz vatandaşın cebindeki maaşı eritmişti. Şimdi merak edilense Aralık ayı enflasyon verilerinin maaşlara nasıl yansıyacağı…İşte 2019 emekli maaşı zam tahmini…

2019 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

SSK ve BAĞ-KUR’luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL

İLGİLİ HABER SGK'lılar dikkat! Emekli olmak isteyenlere 2019 uyarısı... Daha fazla ödemeyin...