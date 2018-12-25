Memurların maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Temmuz ve Ocak aylarında memur maaşlarına yapılan zam enflasyon verilerine göre belirleniyor. Son dönemlerde artan enflasyon memurun maaşını eritmişti. Kasım ayında enflasyon oranları önceki aylara nazaran düşüş gösterdi şimdi ise memurlar Aralık ayında da enflasyonun düşük çıkmasından ve maaşlara yapılan zammın yeterli olmamasından endişe duyuyor. Peki 2019 Memur zammı yüzde kaç olacak? İşte 2019 memur zammı tahminleri...

Milyonlarca memur 2019 yılında maaşına yapılacak zam oranını merak ediyor. Son beş ayda enflasyon yüzde 10.64 oldu. Kasım ayında ise bu oran yüzde 12.26 idi. 2019 yılında memur maaşlarına yapılacak zam 3 Ocak’ta açıklanacak. 2019 zammı son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek. Peki 2019 memur zammı yüzde kaç olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam yansıyacak? İşte ayrıntılar…

2019 MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memurların maaşlarına yansıyacak zam son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyonun Aralık ayında da düşüş göstermesi ve memurlara yaklaşık yüzde 9-10 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak.Buna göre; en düşük aktif memur maaşı 3.133TL’den 3.341 TL’ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.

“KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE GERİ ALINIYOR”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yapılan zammı kaşıkla verilip kepçeyle geri alınmasına benzetti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kamu görevlileri vergi diliminin sıkıntısını yaşıyor. Enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasından kaynaklı olarak 2 yıllık toplu sözleşme sürecinde imza altına aldığımız rakamların üzerinde bir enflasyon gerçekleşti. Türkiye'de ekonomideki dalgalanma, dolar, kur ve dış müdahale operasyonları yüzünden bir enflasyon makası oluştu. Bu makas dolayısıyla da kamu görevlilerinin alım gücü düştü. Onun için ocak ayında yapılacak enflasyon farkı ödemesi ile aradaki tazminat kısmının sağlanması gerekiyor. Eylül ve ekim ayından itibaren yüzdelik dilimi geçen enflasyon rakamları dolayısıyla ortada bir mali kayıp var. Bunun telafi edilmesi gerekiyor.”