2019 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Türkiye ekonomisinin içine girdiği darboğaz en çok asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşları etkiliyor. Asgari ücretlinin maaşı günden güne erirken, sendikalar 1.603 TL olan asgari ücretin Aralık ayında 2 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini açıkladı. Öte yandan sendikalar ile bakanlık arasında asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili görüşmeler henüz başlamadı.

Ocak 2019’da asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zammın, miktarıyla ilgili tartışmalar başladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu…” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ile çalışanlar, aralık ayında belli olacak 2019 yılı zamlarını merakla bekliyor. Sendikalar, 2018 yılı için brüt 2 bin 209 lira, net bin 603 lira olan asgari ücretin, 2019 yılı için en az 2 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Türk-İş yönetimiyle önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edeceklerini aktaran Atalay, şöyle devam etti:

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“Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini geriye çekelim diyeceğiz. Asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, Aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp ‘4 bin lira, 5 bin lira' derim. Bir zamanki siyasetçiler gibi sendikalar da sallar. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söyleyerek netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, ‘Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz.”

TÜRKİYE, AVRUPA’DA SONLARDA YER ALIYOR

TL’nin değer kaybıyla Türkiye asgari ücrette Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gerisinde kaldı. Uzun yıllar üzerinde yer aldığımız Polonya ve Macaristan da Türkiye’yi solladı. İrlanda 1613 Euro, Hollanda 1578 Euro, Belçika 1562 Euro, Almanya 1498 Euro, Fransa 1498 Euro ile AB ülkeleri arasında ilk 5 sırada yer alıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre AB üyeleri arasında Bulgaristan 260 Euro ile listenin en alt sırasında bulunuyor. Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve Estonya Bulgaristan’ın hemen üzerinde yer alıyor. Türkiye AB üyesi olsaydı 225 Euro ile bu sıralamanın en altında yer bulacaktı.