21 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

21 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları haberimizde! Altın fiyatları dalgalanmayı sürdürüyor. Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira? soruları ekonomi alanında günün en çok sorulan sorularından bazıları oldu. Altının gramındaki genel artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Gram altın bugün 189,75 liradan alınıp 189,89 liradan satılıyor. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 21.7.2018 Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...

Altın küçük hareketler gösteriyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 21 Temmuz'da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. 21.7.2018 güncel altın fiyatları Altın 189-190 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

189,75 liradan alınırken, 189,89 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,74 liradan alınırken 310,67 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 605,32'den alınırken 621,08 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1253,00 liradan alınıp 1268,00 liradan alıcı buluyor.,

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.