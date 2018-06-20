21st Century Fox, Disney’in oldu

Disney dünyanın en büyük film dağıtıcılarından ve medya şirketlerinden 21st Century Fox'u 71.3 milyar dolara satın almak için el sıkıştı.

Walt Disney 21st Century Fox için Murdoch'a olan teklifini 71.3 milyar dolara çıkardı. Daha önce Comcast 65 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu.

Teklifin ardından Fox hisseleri yüzde 8.5 yükseldi. CNBC'nin haberine göre 21st Century Fox'un yüzde 17'sinin sahibi olan Rupert Murdoch ile Disney'in CEO'su Robert Iger dün akşam bir yemek yiyerek teklife son halini verdiler.

21st Century Fox bünyesinde National Geographic, Fx, Star TV ve Sky hisseleri de bulunuyor. Fox'tan yapılan açıklamada Disney'in şirketi daha ileri götüreceğine inandıkları vurgulandı.

Disney son yıllarda medyada yaptığı atılımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

MARVEL VE STAR WARS’UN DA SAHİBİ

Firma 2009 yılında 4 milyar dolar bedelle Marvel'ı satın almıştı. Avengers, Spiderman, Ironman gibi klasikleri sinemaseverlerle buluşturan Disney 2012 yılının ekim ayında da 4 milyar dolar bedelle Star Wars efsanesinin yaratıcısı Lucas Arts'ı bünyesine kattı.

Son yıllarda Apple'ın biriktirdiği büyük sermaye ile Disney'i satın alacağı söyleniyordu. Fakat Fox anlaşması ile bunun nasıl olabileceği konusunda soru işaretleri oluşmaya başladı.