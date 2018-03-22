22 Mart güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altındaki dalgalanmalar yatırımcıları ve vatandaşları internet üzerinden altın fiyatlarını araştırmaya sevk ediyor. Peki 22 Mart Çarşamba altın fiyatlarındaki güncel durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları son zamanların en yüksek seviyesini görüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 168,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 168 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 168,20 liradan, bin 107 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 125 liradan, 153,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 157,20 liradan, bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 103 liradan, 542 liradan alınan Yarım Ziynet 552 liradan ve 271 liradan alınan Çeyrek Ziynet 276 liradan satıldı. (İHA)

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.