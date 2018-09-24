24 Eylül öğleden sonra güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları öğleden sonra itibari ile düşüşe geçti. Yatırımcısının merak ettiği altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 13:30 itibari ile gram altın 240 lira seviyalerinde. Peki çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları güne yatay başlamasının ardından düşüşe geçti. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum nasıl? İstanbul Kapalıçarşı’da 239,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 240 liradan, bin 580 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 601 liradan, 218,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,50 liradan, bin 544 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 564 liradan, 772 liradan alınan Yarım Ziynet 782 liradan ve 386 liradan alınan Çeyrek Ziynet 391 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı 240 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın fiyatı 391 lira. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatları 24 Eylül’de 772 liradan işlem görüyor. Yarım altın 22 ayar olup 3,608 gram gelmektedir. Cumhuriyet altınlarından olan yarım altın “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane tarafından üretilir. Bugün yarım altının fiyatı 790 liradan işlem görüyor.

Anadolu Ajansı Analisti İslam Memiş, 24 Eylül’e dair açıklamalarına göre FED faiz kararı üzerinden 25 baz puan artırım yaşanabileceğini bu durumun emtia fiyatlarınında olumsuz dalgalanmalar yaşanabileceğini açıkladı. Öte yandan bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) konuşması, Almanya-Türkiye ticari anlaşması piyasalar üzerinden yakından takip edilecek.