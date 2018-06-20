245 bin dolara 267 bin TL ceza!

Türkmenistan’da yatırımları olan bir iş adamı, yurt dışına gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanında 245 bin dolarla yakalandı. İş adamı, Türkmenistan’a işçilerinin maaşını götürdüğünü söyledi. Ancak dövizi yurt dışına gizli çıkardığı için paranın yarısını devlete ceza olarak ödemek zorunda kaldı.

İş adamı, kendi parasını yurt dışına serbestçe çıkarmasının engellendiği ve ceza ile de mülkiyet hakkının ihlal edildiğini savunarak dava açtı. Ancak mahkeme, cezayı haklı buldu. İş adamının AYM'ye yaptığı başvuru da sonuçsuz kaldı. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki yasa uyarıca halen yurt dışına yolcu beraberinde en fazla 10 bin euro veya eşiti döviz çıkarılabiliyor.

4 YILDIR DEVAM EDİYOR

Türkmenistan'da inşaat işleri ile tıbbi ve ortopedik ürünlerin satışını yapan Orhan Gürel, 22 Temmuz 2014 günü saat 21.45'te Türkmenistan'ın Aşkabat kentine gidecek uçağa binmek üzere Atatürk Havalimanına geldi. Gürel'in valizini arayan polis, 245 bin dolar buldu. Gürel hakkında, Türk Parasının Kıymetini Koruma yasasına aykırı hareketten dava açıldı ve bulunan dövizin yarısı kadar ve 122.5 bin dolar idari para cezası verildi. Bu para o günkü kurdan TL'ye çevrildi ve Gürel'e 267 bin 123 lira ceza verildi.

Gürel cezayı ödedikten sonra Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine iptal davası açtı ve bu paranın işçi maaşı olduğunu, karapara ya da kayıt dışı olmadığını bildirdi. Ancak mahkeme yasa gereği kesilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti. Gürel bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Mahkeme, iç mevzuat ve AİHM kararları inceledikten sonra kesilen cezanın doğru olduğuna hükmetti.