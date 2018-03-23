253 bin emekliye ikramiye müjdesi

Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar`dan AçıklamaSosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahminde bulundu. Nacar, “Buna göre zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5, ya da yüzde 5 olabilir. Örnekleme yapacak olursak halen 2 bin lira olan maaş zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80 lira, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90 lira, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecektir” dedi.
Emeklilerin gözünün maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede artış getirecek kararda olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede yüzde oranları düşük kaldığını bu oranların yüzde 8-9'a yükseltilmesi çağrısı yaptı. (İHA)