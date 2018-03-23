253 bin emekliye ikramiye müjdesi

30 yıldan fazla çalışan yaklaşık 253 bin memur emeklisine ikramiyelerinin ödenmesi ay sonuna kadar tamamlanacak.

Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar`dan AçıklamaSosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahminde bulundu. Nacar, “Buna göre zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5, ya da yüzde 5 olabilir. Örnekleme yapacak olursak halen 2 bin lira olan maaş zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80 lira, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90 lira, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecektir” dedi.

Emeklilerin gözünün maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemede artış getirecek kararda olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede yüzde oranları düşük kaldığını bu oranların yüzde 8-9'a yükseltilmesi çağrısı yaptı. (İHA)