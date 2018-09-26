26 Eylül güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum Google üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.194,00 dolardan işlem görüyor. Siyaset gündemindeki gelişmeler döviz ve altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Peki bugün güncel altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 26 Eylül altın fiyatları...

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,90 değer kaybederek kapanışta 235 bin 850 lira oldu Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,80 lira oldu. İşte güncel altın fiyatları… BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? İstanbul Kapalıçarşı’da 234,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234,80 liradan, bin 546 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 567 liradan, 214 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 511 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 531 liradan, 755 liradan alınan Yarım Ziynet 765 liradan ve 386 liradan alınan Çeyrek Ziynet 383 liradan satıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1200 lira, satışta 6,1445 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1197 lira, satışta 6,1442 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,23’ten, bileşik getirisi de yüzde 25,70’ten gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1746, sterlin/dolar paritesi 1,3172, dolar/yen paritesi de 113,00 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,33 dolardan işlem görüyor. AJANSLAR

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