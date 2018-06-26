26 Haziran güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Merkez Bankası müdahalesi sonrası rayına oturmaya çalışan altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları güne hafif bir düşüşle başladı. 26 Haziran Salı yani bugün altının gramı 188,06'den alınırken 188,14 lira civarından satılıyor. Peki Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatı...

Altın sabah saatlerine durgun başladı. Küçük dalgalanmalar sonucu rutinin bulmaya çalışıyor. Altın gün içerisinde hem çıkış hem düşüş trendleri gösteriyor. 26 Haziran Salı günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son altın fiyatları…

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

188,06 liradan alınırken, 188,14 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 301,00 liradan alınırken 307,86 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 600,11’den alınırken 615,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1254,00 liradan alınıp 1267,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

“185 LİRAYI DESTEK SEVİYESİ OLARAK TAKİP EDECEĞİZ”

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan sert dalgalanmaların, altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesine neden olduğunu kaydetti.

Haziran ayının, genel itibarıyla piyasalardaki belirsizliğin devam edeceği bir ay olabileceğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları, Türkiye’de seçimler, Avrupa’da siyasi krizler ve ticaret savaşları konuları piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. TCMB’nin faiz artırımına gideceğini, Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyoruz. Yani bu durumda dolar kurunda yaşanan yükselişler yerini düşüşlere bırakabilir. Altının gram fiyatında ise 197 lirayı önemli direnç, 185 lirayı ise destek seviyesi olarak takip edeceğiz.”