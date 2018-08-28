Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (28.08.2018)

Altın fiyatları vatandaşın cebini yakıyor... Yatırımcılar her ne kadar memnun olsa da vatandaşların alım gücü düşmeye devam ediyor. TL döviz karşısında değer kaybediyor. Düğün mevsimi nedeniyle altın almak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle güçlük yaşıyor. Son olarak çeyrek altın 395 TL'den, gram altın ise 242,60 TL'den satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ekonomik krizin baş göstermesi nedeniyle yükselişe geçti. İnternette en çok aranan konulardan biri haline gelen güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Uzun zamandır ekonominin kötü yönetilmesi ve ABD-Türkiye arasında yaşanan krizler döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Alınan bir takım önlemler sonucu düşüş yaşansa dahi yüksek fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Çeyrek ve gram altın yükselişte! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 242,60 lira oldu.

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 242,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 242,60 liradan, bin 597 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 618 liradan, 221 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 225 liradan, bin 561 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 581 liradan, 781 liradan alınan Yarım Ziynet 791 liradan ve 390 liradan alınan Çeyrek Ziynet 395 liradan satıldı.

İHA