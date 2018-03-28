28 Mart güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları son zamanlarda yeniden yükselişte. Altın almak isteyenler ise altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları gün içerisinde yükselişe geçti ve serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 171,90 lira oldu. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarına dair son dakika haberi...

28 Mart güncel altın fiyatları internette en çok araştırılan konulardan… Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar merak ediyor: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı’da 171,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 171,90 liradan, bin 131 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 150 liradan, 156,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,60 liradan, bin 105 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 125 liradan, 553 liradan alınan Yarım Ziynet 563 liradan ve 276 liradan alınan Çeyrek Ziynet 280 liradan satıldı. (İHA)

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.