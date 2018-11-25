28 milyonluk ihale yandaş şirkete

AKP’li Balıkesir Belediyesi, 2019 yılı sonuna kadar belediyede kullanmak üzere 19 milyon TL’lik araç kiralıyor. Belediyenin iştiraklerinden olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü BUSKİ ile birlikte kiralama maliyeti 28 milyon TL’ye çıkıyor. Belediyenin araç kiraladığı firma ise AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in ortağı olduğu Tureks Turizm çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 6 milyon 200 bin TL’ye Turex Turizm'den, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 8 milyon 882 bin TL’ye Turex Turizm, Turuva Seyahat Sağlık Turizm Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş ortaklığından araç kiraladı.

Aynı yıl için 11 Eylül 2018 ve 11 Eylül 2019 tarihleri arasında da Balıkesir Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 12 milyon 834 bin TL’lik sözleşme ile Öz Görkem Turizm’den 142 adet sürücüsüz araç kiraladı. Böylece Belediyenin 2019 yılı Eylül ayı sonuna kadar kiraladığı araçların maliyeti 27 milyon 917 bin TL’yi buldu. Önceki yıl 16 ay için 4 milyon 632 bin TL'ye araç kiralayan belediyenin, bu yılki maliyeti 6'ya katlandı.

İHTİYAÇ FAZLASI

Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, göreve geldiği 2017 yılında yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerindeki ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 100 adet aracın 2018 yılı için kiralanmayacağını duyurmuş, böylelikle 8 milyon TL civarında ek kaynak yaratılmış olacağını belirtmişti. Kafaoğlu, “İhtiyaç dışı araçlar için 2018 yılında ödenmesi muhtemel 8 milyon TL'yi kırsal mahallelerimize asfalt olarak götürmek istiyoruz. Hiçbir Balıkesirli hemşerimizin ayağının çamura değmesini istemiyoruz.” demişti.

Belediyenin araç kiraladığı şirketlerden olan Turex Turizm ise tanıdık bir firma. Firma Kiler Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kiler Holding'in üç ortağından biri ise AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler. 2001 yılında kurulan Turex Turizm, halen Afyonkarahisar Belediyesi, Denizli Belediyesi ve Tekirdağ Belediyesi'nde otobüs hizmeti veriyor.