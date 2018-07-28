28 Temmuz Cumartesi altın fiyatlarında son durum | Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Siyaset gündeminde yaşanan beklenmeyen gelişmeler ekonomiyi ve vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Her geçen gün artan altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların sık sık altın fiyatlarını araştırmasına neden oluyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 28 Temmuz altın fiyatları...

Altın piyasasında, en düşük 190 bin 600, en yüksek ise 191 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 yükselişle 190 bin 800 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 131 milyon 599 bin 385,19 lira, işlem miktarı ise 694 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 134 milyon 246 bin 814,05 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, Troy Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

190,39 liradan alınırken, 190,51 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 305,11 liradan alınırken 312,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 608,30’den alınırken 624,14 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.263,00 liradan alınıp 1.277,00 liradan satılıyor.

BORSA’DA SON DURUM

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,60’lık kazançla 95.584,84 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.722,71 puanı, en yüksek ise 96.680,76 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul’da Mali Endeks yüzde 3,08’lik artışla 102.452,20

puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,45’lik değerle 118.932,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,66’lık primle 71.806,80 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,46’lık azalışla 108.509,11 puana geriledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,34 ile ICBC Turkey Bank oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,73’lük artışla TAV Havalimanları, yüzde 14,56’lık yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,65 ile İş Fin. Kir. oldu. Bu hisseyi yüzde 6,46’lık düşüşle Çemaş Döküm, yüzde 6,27’lik azalışla da Türk Telekom takip etti.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 89 milyon 215 bin 714 lirayla Türk Hava Yolları’nda olurken, bu şirketi 7 milyar 251 milyon 995 bin 163 lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 951 milyon 61 bin 778 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 360 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 34 milyar 158 milyon 546 bin 734 lirayla Koç Holding ve 30 milyar 780 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38’lik artışla 191,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı is yüzde 1,34’lük primle bin 282 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,63’lük artışla 4,8590 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,03’lük kazançla 5,6650 lira oldu.

Geçen hafta 6,2830 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,69’luk artışla 6,3890 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,56’lık yükselişle 4,8940 liradan alıcı buldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42, yatırım fonları yüzde 0,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile hisse senedi fonları oldu.

AA