29 ithal ürün için toplatılma kararı! İşte toplatılan ürünlerin listesi…

Sanayi Bakanlığı çevre güvenliği için tehdit oluşturan 29 ithal ürün için toplatılma kararı alındığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, “Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi” maddesiyle ithal ürünlerin denetimi hızlandırıldı. İşte toplatılma kararı verilen o ürünler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 29 ürüne ilişkin toplatma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ağırlıklı olarak ithal ürünlere yönelik sıkı denetimleri sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı aldı, bunların yüzde 72’sini ithal ürünler oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, “Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi” hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı. Denetimler sonunca 29 ürün için toplatma kararı aldı. Liste, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

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