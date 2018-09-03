Gram altın kazandıracak! Çeyrek altın kaç TL oldu? Bugün de yükselişte olan altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatları son aylardaki dalgalı hareketini sürdürüyor ve döviz kurlarında da etkileniyor. 3 Eylül Pazartesi günü altın haftaya kaç lira olarak başladı sorusu merak ediliyor. Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 258,1 liradan işlem görüyor. Ufak yatırımcının en çok tercih ettiği çeyrek altın fiyatı 423 TL civarlarında seyrediyor. İşte altının gram fiyatı ve detaylar...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından 258,1 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 azalışla 252,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kazancıyla 258,1 liradan işlem görüyor.

3 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

ALTININ ONSU: Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.200,5 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kazancıyla 258,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN: Kapalıçarşı’da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını da 1.726 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN UZMANLAR NE DİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun gram altının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Memiş, ağustos ayında yatırımcısına yüzde 31 getiri sağlayan altının gram fiyatının, eylül ayında da yatırımcısına kazandırmaya devam etmesini beklediklerini ifade ederek, kar realizasyonu için henüz erken olduğunu dile getirdi. Altının gram fiyatının eylülde 280-290 lira aralığını test edebileceğini söyleyen Memiş, bu hafta Avro Bölgesi büyüme ile ABD’de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, bugün ise yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

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ALTIN’DAKİ YÜKSELİŞ VATANDAŞI GÜMÜŞE YÖNELTTİ

Son günlerde altın fiyatlarındaki yükselme, vatandaşları gümüş takılar almaya yöneltti. Değerli altın takılarla aynı boyutta üretilen gümüşler, insanların tercihi olmaya başladı.

Dünyanın en değerli madenlerinden olan, Türkiye'de de takı denilince ilk akla ilk gelen ‘altın’ın fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor.

Özellikle kadınların en çok kullandığı takılar arasında yer alan altın fiyatlarındaki yükselme, vatandaşları gümüş takılara yönlendirdi. Hasır, kolye, bilezik ve diğer değerli altın eşyaların benzerinin de gümüşten üretilmeye başlanmasıyla vatandaşlar tercihini gümüşten yana kullanmaya başladı. Gümüşten üretilen takılar, müşterinin talebine göre altın rengine dönüştürülürken, düğünlerde takı olarak da takılmaya başladı.

Ordu'da gümüş üretim ve tasarım atölyesi bulunan Memduha Ateş, “Bayanların tercihi olan takıda önceliğimiz tabii ki de altındır. Maalesef şu anda piyasadaki altın ve döviz fiyatlarındaki çok yüksek artıştan dolayı insanların artık altın alım oranı azaldı. Bu yüzden insanlar daha çok gümüş takılara yöneldi. Bizim de amacımız altın kalitesini gümüşe taşımak. Önümde bulunan hasır takının altın fiyatı bugün piyasada 14 bin TL gibi bir rakama satılırken, gümüş fiyatı bin TL'ye satılıyor” dedi.

DÜĞÜNLERDE BİLE GÜMÜŞ KULLANILIYOR

Gümüşün de uluslararası bir ayar ölçüsüne sahip takı olduğunu aktaran Ateş, “Bugün insanların gerçekten altın alım oranı azaldığı için artık çoğu vatandaş düğünlerde, bayramlarda, kına gecelerinde artık gümüş takılar tercih ediliyor. Çünkü altından ayrılma şansı yok. Gümüşlerde de artık eski klasik renginden çıkılarak renk değişimi yapılabiliyor. Altın kaplama olan ürünlerde müşterilerimiz zamanla rengi değişir diye korkabiliyor ama zaten ürünler garanti kapsamında olduğu için herhangi bir sorun yaşanmıyor” ifadelerini kullandı. Ordu’ya gelen Arap turistlerinde altın benzeri gümüş ürünleri görünce şaşırdıklarını ve satın aldıklarını belirten Ateş, “Özellikle bu sezonda Arap müşterilerimizden çok memnun kaldık. Onların da ilgisi ve yoğunluğu çok fazla. Araplar takıya çok meraklı oldukları için ilgilerini çekiyor. Çoğu Arap müşterimiz burayı kuyumcu zannedip içeriye giriyor, ürünleri tanıtırken fiyatlarını söylediğimizde de şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.