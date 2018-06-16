3. havalimanı metrosu için yeni plan

29 Ekim 2018'de açılması planlanan 3. Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak metro hattının atölye, park yeri, manevra ve bakım-onarım tesisleri için imar planları yeni hazırlandı. Metro hattının atölyeleri Arnavutköy’de 407 bin metrekarelik ormanlık alana yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Arnavutköy Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan 407 bin 946 metrekarelik ormanlık alanda, Gayrettepe-3.Havalimanı-Halkalı raylı sistem hattının triyaj (atölye ve park yeri) inşaatı için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne 3 Ağustos 2017 tarihinde izin verdi.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün izin tebligatının yapıldığı 29 Eylül 2017 tarihini takip eden 3 ay içinde imar planı belgelerini İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim etmemesi halinde izin iptal edileceğinden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 17 Kasım 2017'de hazırladığı plan değişikliği teklifini gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. 4 ay sonra açılması planlanan 3. Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak metro hattının yer üstünde yapılacak tesisleri için hazırlanan imar planları 13 Haziran 2018 tarihli İBB Meclisi'nde gündeme alındı.

MANEVRA VE GECELEME SAHASI

Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, İstanbul 3. Havalimanı ile ortaya çıkması beklenen yolculuk taleplerini karşılamak üzere planlanan Gayrettepe-Havalimanı-Halkalı raylı sistem hattının yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden havalimanına erişilmesi için bir hızlı tren hattı da planlandığı kaydedildi. Böylece İstanbul 3. Havalimanı'nın gerek kent içi gerekse kentler arası demiryolu bağlantılarının da tamamlanmış olacağı, 3. Havalimanı metro hattının kentte işlemekte olan inşaatı süren ve planlanan çok sayıdaki raylı sistem hattı ile entegre olacak şekilde planlandığı belirtilerek bu projeye ilişkin bakım, onarım, manevra ve geceleme sahası talebini de içeren bir plan değişikliği hazırlandığı kaydedildi.

KAMUDAN “ŞARTLI” ONAY

Hazırlanan plan değişikliği teklifine ilişkin kamu kurumlarında görüş alındı. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, alanın büyük kısmının yerleşime uygunluk haritalarının çalışma alanı dışında kaldığına dikkat çekerek bu alanlarda uygulanacak projenin tüm teknik özellikleri de dikkate alınarak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt çalışması yapılıp hazırlanan raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün onayından sonra planlama çalışmasının yürütülmesi koşuluyla “şartlı olumlu” görüş verdi. Ulaşım Planlama Müdürlüğü, etüt aşamasındaki İstanbul-Ankara hızlı tren hattı için TCDD Genel Müdürlüğü'nden, Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden görüş alınması koşuluyla “şartlı olumlu” görüş gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da söz konusu alanın “rezerv yapı alanında” kalmasından dolayı bu kapsamda sürdürülmekte olan imar planı çalışmalarının da dikkate alınması koşulu ile “şartlı olumlu” görüş bildirdi.

CHP REDDETTİ

Planlama Müdürlüğü, kurum görüşlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda plana not eklendiğini belirtti. Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün görüşünü talep ettiği TCDD Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de plan değişikliği teklifinin sahibi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı olduğunu kaydetti. Komisyonlar tarafından uygun bulunan plan değişikliği 13 Haziran tarihli İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi. CHP grubu, plan değişikliğine ormanlık alan metro inşaatı nedeniyle tahrip olacağı için karşı çıktı.