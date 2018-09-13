3. havalimanı toplu taşıma ihalesi iptal edildi

Açılışına sayılı günler kalan İstanbul 3. Havalimanı’na toplu taşıma yapmak için açılan “Bagajlı Lüks Taşımacılık” ihalesinin iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı için iptal edildiği bildirilen ihaleyi, 475 milyon 488 bin TL’lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.

İlk etabının 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşımı sağlam için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4 Eylül'de “Bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının” oluşturulması işi için hat kiralama ihalesine çıktı. İhaleyi 475 milyon 488 bin liralık teklif ile HAVAŞ, Altur Turizm ve Free Turizm şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum kazandı. İş kapsamında havalimanı açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılacaktı.

Ancak ihalenin kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile iptal edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre dün ihaleye katılan firmalara sözlü olarak ihalenin iptal edildiği ve ilerleyen günlerde yeniden ihale tarihinin açıklanacağı bilgisi verildi.

METRO İNŞAATI DA BİTMEDİ

CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, “İhale kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal ediliyor. Biz de bu ihalede kamu yararı olmadığı kanaatindeyiz. Yandaşlığın da bir sınırı vardır. Kişisel olarak ben aslında 3. Havalimanı'nda da kamu yararı görmüyorum. İnşa edilen havaalanı şehrin çok dışında ve bu inşaatla çevreye büyük zarar verildi. Metro inşaatı hala bitirilebilmiş değil. Toplu taşıma yok. Havaalanına zamanında ulaşmak isteyen İstanbullular buraya gerçekten çok zor şartlarda ulaşacaklar. Sonuçta yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama bu durum yeni sorunları da beraberinde getirecek” değerlendirmesinde bulundu.

3 TEKLİF SUNULMUŞTU

İptal edilen ihaleye Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyumu, Platform Turizm ve Sarılar Turizm olmak üzere 3 teklif sunulmuştu. İhale Komisyonu tarafından Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz sayılmıştı. İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini açıklamıştı. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif sunmamıştı.