3. havalimanının açılış tarihi değişti mi?

Üçüncü havalimanının açılış tarihinin 29 Ekim'den 31 Aralık'a alındığı iddia edildi. Sozcu.com.tr'nin görüştüğü İGA yetkilileri alanın zamanında açılacağını söyledi.

Kokpit Aero sitesinde yar alan habere göre THY ile İGA yönetimleri arasında varılan anlaşma sonucu 3. havalimanının açılış tarihi 29 Ekim 2018’den 31 Aralık 2018’de ertelendi.

THY’nin alana taşınma işleminin 31 Aralık tarihinde biteceği iddia ediliyor. Operasyon, 31 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Yeni Havalimanı’na kayacağı bildiriliyor.

Konuyla ilgili olarak Sozcu.com.tr’nin görüştüğü İGA yetkilileri açılış tarihinde bir değişiklik olmadığını 29 Ekim 2018’de havalimanının hizmete gireceğini söylediler.