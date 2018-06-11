3 uzman 3 büyüme yorumu

Bu ekonomik ortamda nasıl dünyanın en fazla büyüyen ülkelerinden biri olduğumuzu merak etmiş olabilirsiniz. Uzmanlar size büyümeyi, enflasyon ve faiz riskini aynı zamanda önümüzdeki dönemde neler görebileceğimizi anlatıyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu

Bu büyümeyi ciddiye alıp kalem kalem yorumlamamı beklemiyorsunuz herhalde! büyümeyi açıklayan kurum inandırıcılığı kalmayan finansal manipülasyon yapıyor ve ölçüm şablonunun tamamen yanlış…

Yorumları dinleyeyim derken 15 dakika kadar TRT’ye maruz kaldım. Bu büyüme “oynanan oyunlara rağmen sağlam makro temellere dayanan büyüme” imiş!

1. ÇEYREK BÜYÜMESİ %7.4

Belli ki İktidar fesat odaklarına ders veriyor. Sonuçta milli mücadele… Yüzde 20 büyüdük deyiverse, kime ne? Hiç mi büyümüyor ülke? Büyümez mi? Enflasyon büyüdü mesela, dolar büyüyor, faizler büyüyor, cari açık büyüyor, bütçe açığı büyüyor… Yahu siz hiç büyümesi hızlanırken işsizliği yükselen bir ekonomi gördünüz mü? Kimse de inanmıyor! Dolar artıyor, borsa düşüyor, faizler yükseliyor. Sahi kime açıklıyor bu büyümeyi? Uyusun da büyüsün Türkiye!

MAVİŞ: FAİZ VE ENFLASYON MERAK KONUSU

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 7.4 büyüdü. A1 Capital Direktörü Belgin Maviş Türkiye’nin büyüme rakamlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

İKİNCİ YARIDA NE OLACAK?

Maviş gerçekleşen büyümenin sanayi, tarım ve inşaat alanından kaynaklandığı belirterek şu ifadeleri kullandı; “Büyüme rakamlarını en çok hissettiğimiz alanlar sanayi, tarım ve inşaat olurken hane halkı harcamaları da yüzde 11 oranında bir artış kaydetmiş. Yılın ikinci yarısında ise faiz ve enflasyon oranlarının büyümeyi nasıl etkileyeceği merak konusu. ” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİLİK

Gerçekleşen büyümenin tüketim ağırlıklı bir büyüme olduğunu söyleyen Maviş ” Açıklanan büyüme rakamlarında tüketim ağırlıklı bir büyüme söz konusu. Önemli olan bu rakamların süreklilik sağlamasıdır. En önemlisi de petrol ve kurlardaki yükseliş büyümeyi yakından etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME

Beklentilerin üzerinde, gayet güçlü bir büyüme olarak değerlendiren GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, “Sektörlerin GSYH büyümesine katkısına baktığımızda; sanayi %8,8 ile son derece iyi, tarım sektörü ise %4,6 ile biraz düşük kalmış. İnşaat sektöründe %6,9'luk katkı da yüksek ve büyüme açısından destekleyici olarak değerlendirilebilir. Hizmetler sektörünün katma değeri halen çok yüksek, %10… Hane halkının aşırı tüketimi de büyümeyi desteklemiş görünüyor. Büyümenin genel hikayesi de aslında 2017 gibi tüketim ve devlet harcamaları üzerinden dönmeye devam ediyor. Bu bakımdan 2018'in ilk çeyreğini, 2017'nin bir uzantısı olarak değerlendirebiliriz.” dedi.

YILIN GENELİNE DİKKAT EDİLMELİ

Büyümede yılın geneline dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erkan, “Buna karşılık büyümede yılın geneline dikkat etmek gerekiyor. İlk çeyrekteki yüksek büyümenin ikinci çeyrekten itibaren yavaşlamasını bekliyoruz. Cari açığın GSYH'ye oranı ilk çeyrekte %6'larda, enflasyon %12 üzerinde, dış ticaret açığı ve ithalat hızla büyümekte. Bu ortamda tüketim bazlı büyüme çok sürdürülebilir bir model ortaya koymuyor. Bu konuda, zaten ekonomide dönüşümü sağlayacak, ihracat ve üretim bazlı büyümeyi sağlayacak yapısal reformların yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Büyümeye katkısı gitgide azalan tarım sektöründe arzın devamlılığının sağlanması, ihracatta da ithalata bağlı ihracat modelinin etkisini azaltmak, ithal ikamesini artırmak ve katma değerli yüksek teknolojinin ihracattaki ağırlığını artırmak gereklidir. Bu durumda, yüksek büyüme aynı zamanda istihdam tarafında da yansıma bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

YAVAŞLAMA YAŞANABİLİR

Finansman maliyetlerinin artacağını belirten Erkan, “Artan politika faiz oranı ve Moody's'in bankaların notunu indirmesi finansman maliyetlerini artıracaktır. Kredi faizlerinde bir miktar yukarı hareketlenme görebiliriz, dolayısıyla kredi büyümesi ilerleyen çeyreklerde bir miktar yavaşlayabilir. Para politikasındaki sıkılık ve faiz artırımlarının ekonomik aktivitede neden olacağı yavaşlama etkisi, büyüme dinamiklerinin de yavaşlamasına sebebiyet verebilir.” diyor.