30 Haziran güncel altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

30 Haziran altın fiyatları yine dalgalı bir grafik izliyor! Ülkemizde küçük yatırımcının gözdesi altın fiyatlarında küçük hareketler sürüyor. Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? soruları büyük merakla araştırılıyor. Merkez Bankası müdahalesi ve seçim sonuçlarının ardından beklenen düşüş yavaş yavaş hissedilmeye başladı. 30 Haziran Cumartesi yani bugün altın fiyatında Kapalıçarşı'da altının gramı 184,62'den alınırken 184,76 lira civarından satılıyor. İşte 30.6.2018 güncel altın fiyatları...

30 Haziran Cumartesi 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. Merkez Bankası kararı ve genel seçimler sonrası 30.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve düşüş izlenmeye başladı. Altın 184-185 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

184,62 liradan alınırken, 184,76 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 586,85'den alınırken 602,13 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1214,00 liradan alınıp 1227,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.