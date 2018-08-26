30 milyar lirayı yola döküyoruz

Milli gelirin yüzde 1.3’ünü otoyollara harcıyoruz. Yeni otoyol yapımına her yıl harcadığımız 9-10 milyar Euro ile OECD’de ikinci olduk. Ancak bakıma yaptığımız 717 milyonluk yatırımla sondayız.

Kamyon arkalarında sık sık okuduğumuz “Yolların hastasıyım” yazısı sadece şoförler için değil ülkemiz için de doğru çıktı. Türkiye, eskilerini korumak yerine yeni otoyollara yaptığı yatırımla, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) üye ülkeler arasında Slovakya'nın arkasından ikinci oldu.

24 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

The Economist'te yer alan habere göre, Türkiye yeni otoyol yapımına 2015 yılında 9 milyar 56 milyon Euro (30 milyar 634 milyon lira), 2016 yılında ise 9 milyar 47 milyon Euro (30 milyar 244 milyon lira) harcadı. Türkiye, bu yatırımların 2015 yılında 651 milyar Euro olan gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYH) aldığı yüzde 1.3 payla “yollara yapılan yeni yatırımlar” sıralamasında 24 OECD ülkesini geride bıraktı.

SLOVAKYA ŞAMPİYON

Listenin başında yer alan Slovakya ise 2015 yılında yeni yollar için 1 milyar 429 milyon Euro harcadı. Slovakya'nın yaptığı otoyol yatırımlarının aldığı pay 78.9 milyar Euro'luk GSYH'si içerisinde yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Yeni otoyollara en az yatırım yapan ülke ise Avusturya oldu. Avusturya, 2015 yılında yeni otoyollara yaptığı 2 milyar Euro'luk yatırımın 377 milyar Euro'luk GSYH'si içinde aldığı pay binde 5 civarında gerçekleşti.

BAKIMI SEVMİYORUZ

Veriler, otoyola sürekli yeni yatırım yapmayı sevdiğimiz halde onları korumak için o kadar da fazla çaba harcamadığımızı da ortaya koydu. 2015 yılında yolların bakımı için harcadığımız para 239 milyon Euro (yaklaşık 717 milyon lira) olurken, 2016'da bu rakam 230 milyon Euro olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye, yol bakımına GSYH'den ayırdığı sadece binde 3'lük payla sıralamanın en altında yer aldı. OECD ülkeleri içinde yollarını en çok koruyan ülke ise Letonya oldu. 2015 yılında yollarını korumak için 171 milyon Euro harcayan Letonya'nın harcaması, 24.3 milyar Euro'luk GSYH'si içinde yaklaşık yüzde 0.7 pay aldı. Onu 951 milyon Euro ile Yeni Zelanda ve 1 milyar 946 milyon Euro ile de Norveç izledi.