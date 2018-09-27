Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Artık belgesi olmayan kaportacılık yapamayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama montajcısının da olduğu 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak.

android-time 11:31 27 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Artık belgesi olmayan kaportacılık yapamayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama montajcısının da olduğu 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak.

“Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”in geçen yıl 26 Eylül’de yayımlanmasıyla “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.

Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81’e yükseltmiş oldu.

SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kendilerine “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 81 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

“Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları.”

Faaliyetine 2006ʹda başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.

MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılmayacağı 33 meslek şöyle:

Sıra NoUlusal Yeterlilik KoduYeterlilik AdıSeviyesi
113UY0137-3Bitim İşlemleri OperatörüSeviye 3
213UY0138-3Boyama OperatörüSeviye 3
311UY0036-2İplik Bitim İşleri OperatörüSeviye 2
411UY0037-2İplik Eğirme OperatörüSeviye 2
512UY0105-3Makine MontajcısıSeviye 3
612UY0105-4Makine MontajcısıSeviye 4
712UY0083-3Metal KesimciSeviye 3
812UY0084-4Metal Kesim OperatörüSeviye 4
912UY0086-3Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisiSeviye 3
1012UY0087-4Metal Levha İşleme Tezgâh OperatörüSeviye 4
1113UY0123-4Motosiklet Bakım OnarımcısıSeviye 4
1211UY0009-4Motor TestçisiSeviye 4
1311UY0009-5Motor TestçisiSeviye 5
1411UY0005-3Otomotiv BoyacısıSeviye 3
1511UY0005-4Otomotiv BoyacısıSeviye 4
1611UY0018-4Otomotiv Boya OnarımcısıSeviye 4
1711UY0006-3Otomotiv KaportacısıSeviye 3
1811UY0006-4Otomotiv KaportacısıSeviye 4
1911UY0007-4Otomotiv MontajcısıSeviye 4
2011UY0008-4Otomotiv PrototipçisiSeviye 4
2111UY0008-5Otomotiv PrototipçisiSeviye 5
2211UY0022-3Otomotiv Sac ŞekillendirmecisiSeviye 3
2311UY0022-4Otomotiv Sac ŞekillendirmecisiSeviye 4
2412UY0053-4Otomotiv Sac ve Gövde KaynakçısıSeviye 4
2511UY0039-3Ön İplik OperatörüSeviye 3
2613UY0139-3Ön Terbiye OperatörüSeviye 3
2714UY0195-3PVC Doğrama MontajcısıSeviye 3
2812UY0070-3RefrakterciSeviye 3
2912UY0070-4RefrakterciSeviye 4
3013UY0151-5NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis GörevlisiSeviye 5
3112UY0102-5NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis GörevlisiSeviye 5
3212UY0101-5NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis GörevlisiSeviye 5
3311UY0035-4Tren MakinistiSeviye

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 11:5027.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar