3600 ek gösterge son durum: Kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında sendikalar memurların isteklerini ve sorunlarını yetkililere iletti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tüm kamu personeli için 3600 ek gösterge hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı verilmişti. İşte kamu personelini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı 7 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantıda kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladı. 3600 ek gösterge ile ilgili toplantılardan henüz net bir sonuç çıkmadı. Yasanın ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Ek gösterge vaadini bir an önce hayata geçirmek ve bütün kamu görevlilerinin ek gösterge konusundaki beklentilerini gerçekleştirmek için neler yapıldığını ve hangi noktaya ulaşıldığını öğrenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen 3600 ek gösterge vaadi konusunda gelinen noktayı soran Yalçın, ek gösterge başta olmak üzere teklif ve talepler kapsamındaki uygulama, düzenleme ve değişikliklerle ilgili yol haritasının karar altına alınmasını beklediklerini söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu görevlilerini temsil eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ve teklifler şu şekilde:

KAMU PERSONELİNİN BEKLENTİLERİ NELER?

“Kamuoyuna gerçekleştirileceği kesin olarak ifade edilen 3600 ek gösterge, mevcut durum itibariyle kamu görevlileri açısından verilen sözlerin tutulduğunu tescilleyecek tek gösterge. Kamu görevlilerinin enflasyon yükselişiyle eriyen maaşları ve azalan gelirleri es geçilmemeli, enflasyona ezdirmeme sözünün gereği yerine getirilip enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı da ödenmeli.”

“Kamu personeli istihdamında sözleşmelilik terk edilmeli, sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli, iş güvencesini ve saygın işi merkeze alan kamu personel sistemi tam olarak hayata geçirilmeli. Gelir vergisi uygulaması kamu maliyesinin kasasında kamu görevlilerinin geçim tasasında artış yaşatıyor, gelir vergisinde oran yüzde 15'de sabitlenmeli ve matrah yükseltilmeli.”

“TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA 3600 EK GÖSTERGE”

Diğer yandan Sağlık Bakanlığında 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına 676 sayılı KHK ile verilen kadro hakkının Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilmesi talep edildi. Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi istenildi. Özel hizmet tazminatının emekli keseneğinin hesabına dahil edilmesi ile ilgili yansıtma oranının belirlenmesindeki adaletsizliğin giderilmesi veya 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi de istenildi.

ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGELERİ 3600’E YÜKSELTİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “İkinci 100 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

POLİSLERE EK GÖSTERGE SÖZÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge ile ilgili; “Polislerle 3600 ek gösterge sözünü verdik. Gerçekleştireceğiz” demişti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu’na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.

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