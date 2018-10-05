3600 ek göstergede son durum: Kimlerin maaşlarını etkileyecek? (Ek gösterge nedir?)

Ek gösterge ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve bir taslak hazırlandığı konuşuluyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verileceği ifade edilen 3600 ek gösterge nedir? Maaşları nasıl etkileyecek? Hepsi ve daha fazlası haberimizde..

Memurların en büyük kısmını oluşturan ve toplam sayıları 1.5 milyon kişiye ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeden dolayı en büyük kazancı emekli aylıklarında olacak. Peki 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

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EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK? 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek göstergeden 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emekliler fayda sağlayacak.Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.