3600 günden emekli olma şartları nelerdir? 3600 günden emekli olanların maaşları ne kadar?

Emeklilik hayali kuranların sorguladıkları 3600 günden emekli olmak ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken kişinin sigorta girişidir. Ayrıca kadın ve erkekte değişiklik gösterir. SSK'dan 15 yıl ve 3600 prim günü üzerinden emekli olmak isteyenler için şartlar nelerdir? 3600 günden emekli olanların alacağı maaş miktarları ne kadardır? İşte detaylar...

SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduranlar; erkeklerde 55 yaş, kadınlarda ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. 08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Ayrıca 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkekler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.

BU TARİHE DİKKAT!

Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır

EMEKLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

3600 günden emekli olabilmek için ilk sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Sigorta başlangıcı bu tarihten önce olanlar, SSK 3600 günden emeklilik yaş şartı 15 yıllık sigorta veya 3600 günü tamamladığı zamana göre belirlenir. Sigorta süresi BAĞ-KUR ya da ilk sigorta veya diğer kapsamlarda girişinizden emeklilik tarihine kadar geçen süredir.

ERKEKLERİN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında



KADINLARI SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında

3600 GÜNDEN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞLARI NE KADAR?

Kişinin maaşının yüksek olması hizmette geçen süresinin 2000 yılından önce olmasına bağlıdır. Hizmet süresinin aralığı 2000 yılından sonra fazla ise alınacak maaş orantılı olarak düşecektir. Hizmetin tamamı 31.12.1999 tarihinden önce ise 3600 günden maaşı ortalama olarak 1400-1600 arasındadır. Kişinin hizmetinin birazı 31.12.1999 tarihinden önce birazı da 01.01.2000- 30.04.2008 arasındaysa ortalama 1200-1400 TL'dir. Bir kısmı 31.12.1999 öncesi, diğer kısmı 01.01.2000-30.04.2008 tarihinde bir diğeri de 2008 tarihinden sonrası ortalama 1000-1200 TL'dir. Hizmet süresinin ağırlıklı kısmı 2008’den sonra olanlar ortalama 800-1000 TL arasındadır.