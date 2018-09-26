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4 akaryakıt şirketine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ'nin bayilerine yönelik rekabet kanununu ihlal ettikleri iddiası ile soruşturma açtı.

android-time 10:51 26 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
4 akaryakıt şirketine rekabet soruşturması
Rekabet Kurumu BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ'nin bayilerine yönelik rekabet kanununu ihlal ettikleri iddiası ile soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde bugün yayımlanan kurul kararında; BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ’nin bayilerine yönelik uygulamalarıyla rekabet kanununu ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Soruşturma, şirketlerin rekabet kanununun rekabeti sınırlayıcı anlaşma, eylem ve kararlar hakkındaki 4. maddesinin ihlal edip etmediğini tespit edecek.

REUTERS

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