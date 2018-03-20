400 bin ton patates neden elimizde kaldı?

Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerine ihracat iyice durunca 400 bin ton patates elimizde kaldı. Çiftçi bu kadar patatesle ne yapacağını bilemiyor. Geçen yıllarda kilogramı 5 TL olan patatesin en pahalısı şu sıralar 3 TL'den alıcısını buluyor. Üreticiler isyanda devlet elimizdeki patatesi alsın diyorlar. İstanbul'da market market gezerek patatesin peşine düştük...

Geçtiğimiz yıllarda fiyatı 5 TL’ye kadar çıkan patates bu sene depolarda çürüme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Uzmanlar 400 bin ton patatesin stoklarda kaldığını bunun nedeninin ise Irak ve Suriye gibi ülkelere yapılan patates ihracatının savaş nedeniyle bu yıl yapılamaması olduğunu söylüyor. Bu durumun da iç piyasada patatesin fazla olmasına neden olduğu belirtildi.

‘SURİYE VE IRAK’A HİÇ GÖNDEREMEDİK’



Dün yaptığı açıklama ile gündem olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar 350 ile 400 bin ton patatesin depolarda beklediğini belirterek, bu patateslerin çürümemesi için vatandaşlara daha fazla patates almaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Bugün de sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (İMESKOM) Başkanı Burhan Er 400 bin ton patatesin neden stoklarda kaldığını açıkladı. Suriye ve Irak’a bu yıl ‘hiç’ denecek kadar az patatesin gönderildiğini ve bu durumdan dolayı iç piyasada fazla patates kaldığını belirten Başkan Er, “Bu yıl çiftçinin elinde çok patates kaldı. Bunun nedeni de Türkiye’nin patates ihracatı yaptığı ülkelerin savaş durumunda olmasıdır. En çok patatesi Suriye ve Irak’a gönderiyorduk. Bu yıl neredeyse hiç gönderemedik. Bu durum da çiftçiyi vurdu. Adamların tüm patatesleri elinde kaldı.” açıklamasında bulundu.

HER YIL 5 MİLYON PATATES ÜRETİLİYOR

Her yıl 5 milyon ton patates üretildiğini belirten Başkan Er, “Bu yıl da üretildi. Ancak dışarıya hiç patates gitmedi. Bu durumun en büyük acısını çiftçi çekiyor. Vatandaş çiftçimize destek olsun. Gidip patates alsınlar. ” ifadelerini kullandı.

PEKİ HAL PİYASASINDA PATATES FİYATLARI NE KADAR?



Sozcu.com.tr’nin İstanbul Bayrampaşa Hali’nden aldığı bilgilere göre; patates fiyatı 80 kuruştan başlayıp 3 TL’ye kadar çıkıyor. 4 çeşit patates olduğunu belirten yetkililer, patatesler eskidikçe fiyatın düştüğünü belirtiyorlar.Ankara’da ise fiyatlar biraz daha değişiyor. 50 kuruştan başlayan fiyatlar 3,50 TL, hatta kalitesine göre 4 TL’ye kadar çıkıyor. İzmir’de ise 80 kuruş ile 3,50 TL arasında değişiyor.

FİYATLAR SEMT PAZARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR



Pazardaki esnafının haldeki fiyatın üzerine maksimum 30 kuruş ile 40 kuruş koyarak satış yaptığını belirten İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Genel Sekreteri Umut Yer, “Fiyatlar her pazara göre değişiyor. Patates fiyatında da pazarcılar halden aldığı fiyatın üzerine maksimum 30 kuruş ile 40 kuruş arasında bir farkla satar” ifadelerini kullandı.