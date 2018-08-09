432 bin kişi takibe düştü

Bankaların takibine düşen kredi ve kredi kartı borçları artıyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin raporuna göre; yılın ilk yarısında, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 711 bin bin kişiyi buldu.

Verilere göre ocak-haziran döneminde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azalışla 417 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 15 artarak 432 bin kişi oldu.