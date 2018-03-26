4A, 4B emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır? (SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama)

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon emekli bulunuyor. Bu sayıya her gün yenileri de eklenmekte. Emekli olan ve emekliliği yakın olan vatandaşların merak ettiği SSK 4A-4B emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? sorusuna anlaşılması son derece kolay cevap niteliğinde olan haberimizi mutlaka okuyun. 4A-4B emekli maaşı hesaplama işlemi...

SSK emekli maaşı hesaplama işlemi SGK resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınızı sorgulamak ve hesaplamak için yapmanız gerekenler yazımızda… SGK emekli maaşı hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emekli olacak olan vatandaşların, emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya yarayan SGK işlemidir. Emekli maaşı hesaplama işlemini kişi internet üzerinden birkaç kolay adımla gerçekleştirebilir. 4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL ÖĞRENİLİR? 4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır. 4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR? 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet linkine tıklayarak, gerekli olan TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.