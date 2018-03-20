4A nedir? 4A emekli aylık bilgisi nasıl öğrenilir?

4A nedir ve bu kapsamda kimler çalışmaktadır. 4A'dan emekli olanlar E-Devlet 4A emekli aylık bilgisi sorgulamasını nasıl yapacaklar? İşte yapılması gerekenler...

4A, SSK’ya prim ödeyen kişilerin bulunduğu eski sistemin adıdır. 5510 sayılı yeni yasa sonrası SGK kapsamında olanlar 4A’lı olarak ifade edilmektedir. 4A bünyesinde olan kişiler herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışan kişilerdir.

4A EMEKLİ AYLIK BİLGİSİNİ NASIL ÖĞRENECEĞİM?

E-Devlet 4A emekli aylık bilgisini öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emekli aylık bilgisi sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ…

E DEVLET’TE EMEKLİLİK BİLGİSİ ÖĞRENME

Öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden E-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRE ÜCRETİ NE KADAR?

Şifre ilk alındığında PTT personeli size kapalı bir zarfta şifreyi verecektir. Bu şifrenin alımında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Güvenliğiniz için şifrenizi kimse ile paylaşmayınız. Bu şifre ile her türlü E-Devlet sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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